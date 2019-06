Polizei Neunkirchen meldet : Unfallflucht mit roten Lackspuren in Ottweiler

Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Samstag ist zwischen 7 und 12 Uhr ein in der Illinger Straße in Ottweiler geparkter silberfarbener Polo beschädigt worden. Roter Lackabrieb wurde festgestellt, so die Polizei, der vom Unfallverursacher stammen könnte.

