Ottweiler Bliesaue : Adebars Kinderstube verzaubert Minister

Ottweiler Umweltminister Reinhold Jost hat mit dem Schiffweiler Naturfotograf Gerd Wehlack die Störche auf der Ottweiler Bliesaue besucht.

Als Hobbyfotograf beobachtet Gerd Wehlack die Tiere auf ihren langen Stelzen und mit den roten Schnäbeln seit einigen Jahren und dokumentiert so auch die Populationen in unzähligen Bildern auf Facebook und in anderen Medien. Zudem fungiert er für Norbert Fritsch als Beobachter vor Ort und hält ihn immer über die Größe der Tiere auf dem Laufenden. Dies ist sehr wichtig für die Beringung. Der Nachwuchs darf nicht zu groß sein, da er sonst bei „drohender Gefahr durch den Beringer“ aus dem Nest springt, aber auch nicht zu klein, da er sonst den Ring verliert. Der Appell von Gerd Wehlack an andere Storchenfreunde: „Bleibt bitte im Naturschutzgebiet auf dem gekennzeichneten Weg. Die Storchenplattform kann sehr gut von dem Hochwasserstauwehr an der B 41 beobachtet werden.“