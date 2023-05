Zeitzeuge Horst Bernard Zeitzeuge berichtet von seiner Kindheit im Exil

Am 13. Januar 1935 durften die Saarländer darüber abstimmen, ob sie weiterhin zum Völkerbund gehören wollten, oder aber Frankreich angegliedert werden sollten, beziehungsweise ob die Saarländer wieder zum Deutschen Reich zurückwollten. Die Eltern von Horst Bernard kämpften mit vielen anderen Menschen für den „Status quo“, also weiterhin Zugehörigkeit zum Völkerbund und damit gegen einen Anschluss an das damalige Nazi-Deutschland. Es half alles nichts: 90,5 Prozent stimmten für den Anschluss an Hitler-Deutschland. So wurde dem Ehepaar Bernard, beide Mitglieder der linken „Sozialistischen Arbeiter-Jugend“ dringend angeraten, Deutschland zu verlassen.