Altstadtlauf Ottweiler Eine flachere Strecke für schnellere Zeiten

Seit 1985 gehört der Altstadtlauf in Ottweiler zu den festen Terminen im saarländischen Laufkalender. Doch zwischen 2020 bis 2022 konnte er aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. In diesem Jahr meldet sich der Ausrichter TV Ottweiler aber zurück. Nach fast vier Jahren Pause findet der Lauf an diesem Samstag wieder statt – mit einer Menge an Teilnehmern und den Saarlandmeisterschaften über zehn Kilometer.