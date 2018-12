später lesen Wanderung Wandern mit dem Turngau Blies Teilen

Der Turngau Blies lädt zu seiner letzten Nachmittagswanderung in diesem Jahr ein an diesem Mittwoch, 19. Dezember. Start ist um 14 Uhr am Restaurant Schafbrücker Mühle in Ottweiler, wo auch zum Abschluss eingekehrt wird.