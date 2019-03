„In der Wasserversorgung zu arbeiten heißt, die Versorgung mit unserem wichtigsten Lebensmittel für alle sicherzustellen: Trinkwasser“, sagt Stefan Kunz, Geschäftsführer der Wasserversorgung Ostsaar GmbH (WVO) anlässlich des Weltwassertages am 22. März in einer Pressemitteilung. Der Weltwassertag der UNESCO wird seit 1993 jährlich begangen. Er steht in jedem Jahr unter einem anderen Thema. Dieses Jahr hat er das Motto „Niemand zurücklassen – Wasser und Sanitärversorgung für alle.“

Während in Deutschland ein sehr hoher Standard gewährleistet ist, fehlt weltweit 2,1 Milliarden Menschen der sichere Zugang zum Trinkwasser. Der einfachste und beste Durstlöscher ist noch immer reines Trinkwasser – direkt aus der Leitung. Damit wir es bedenkenlos ein Leben lang trinken können, sind vorausschauende Investitionen sehr wichtig, erläutert Geschäftsführer Stefan Kunz. Jährlich werden etwa drei Millionen Euro in Wasserwerk, Brunnen und Leitungen investiert. Rund um die Uhr liefert die WVO sauberes und schmackhaftes Trinkwasser. Damit das Wasser vom Brunnen bis zum Hausanschluss gelangt, sind viele Arbeitsschritte nötig. Hierzu zählen Planung, Bau und Instandhaltung von Wasserversorgungsanlagen inklusive notwendiger Fernübertragungsanlagen bis hin zur Abrechnung der Kundenverbrauchsdaten. Die WVO erledigt dies. „Die Einhaltung der strengen Umwelt- und Qualitätsstandards hat für uns erste Priorität“, sagt Kunz. Die WVO verfüge schon seit mehr als fünfzehn Jahren über ein mehrfach geprüftes Qualitäts- und Umweltmanagementsystem.

Die WVO mit Sitz in Ottweiler versorgt seit über 60 Jahren rund 100 000 Einwohner im Landkreis Neunkirchen und in den Nachbarlandkreisen mit frischem Trinkwasser. Sie betreibt die Wassergewinnung und -Aufbereitung über ein eigenes Wasserwerk in Homburg, eigene Brunnen in Lebach sowie ein beteiligtes Wasserwerk in Niederwürzbach. Täglich benötigt jeder Einwohner im Versorgungsgebiet der WVO etwa 102 Liter Trinkwasser. Die jährlich benötigten rund vier Milliarden Liter Trinkwasser werden über ein weit gefächertes, 860 Kilometer langes Netz an Leitungen bis zu den rund 24 000 Hausanschlüssen gebracht.