Totschlag in Ottweiler : 50 Mal auf Mutter eingestochen – Täter soll dauerhaft in Psychiatrie bleiben

Experten gingen am Donnerstag, 24. Januar 2019, in das Haus in Ottweiler, in dem eine 74 Jahre alte Frau umgebracht worden war. Foto: BeckerBredel

Ottweiler Bereits seit der Bluttat im Januar ist der mutmaßliche Messerstecher wegen einer psychotischen Erkrankung im Krankenhaus untergebracht. Jetzt will Saarbrücker Staatsanwaltschaft dies dauerhaft durchsetzen.

Ottweiler (hgn) Die Nachricht vom gewalttätigen Tod einer Frau in Ottweiler hatte für Schlagzeilen gesorgt: Ihr Sohn soll sie brutal umgebracht haben. Mit 50 Messerstichen habe er die 74-Jährige in der gemeinsamen Wohnung in Ottweiler getötet. Direkt nach der schrecklichen Tat alarmierte der mutmaßliche Täter selbst die Polizei und ließ sich festnehmen, ohne sich dagegen zu wehren. Er gab zu, der Messerstecher zu sein.

Kurz darauf kam der Sohn in eine Psychiatrie. Denn, so schreibt der Saarbrücker Staatsanwaltssprecher Mario Krah, zur Tatzeit am Morgen des 24. Januar habe der Beschuldigte unter einer psychotischen Erkrankung gelitten. Deshalb sei er nicht im Stande gewesen, „das Unrecht seiner Tat einzusehen“ oder entsprechend zu handeln.