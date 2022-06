Verein informiert : Acht Ottweiler Tischfußballer bei der WM in Nantes

Acht Ottweiler Tischfußballer bei der WM in Nantes

Ottweiler Der Ottweiler Tischfußballclub hofft auf Medaillen und gute Platzierungen.

Vom 28. Juni bis 3. Juli finden in Nantes/Frankreich die Tischfußballweltmeisterschaft statt. Auch acht Sportler des OTC Ottweiler sind nominiert, wie der Verein mitteilt. Mit Medaillenchancen. Silas Reimann startet bei den World Championships in Nantes bei den Junioren U 19 im Einzel und mit Adrian Brusteins (TFC St. Wendel) im Doppel und Classic-Doppel. Zudem ist er für den World Cup im Junioren-Nationalteam des DTFB nominiert. Josef Cornelius hat sich in der neuen Kategorie der über 63- Jährigen qualifiziert. Darüber hinaus startet er im Doppel und im Classic-Doppel mit Wolfgang Lawall. Lawall startet ebenfalls im Einzel. Für die WM wurden zudem René Kurtz und Frédéric Lux im Doppel nominiert. Lux starte darüber hinaus auch im Einzel. Die drei weiteren Senioren Ulf Gabriel, Stephan Peter und Peter Thiry sind WM-Neulinge. Peter startet mit Thomas Pütz (TFC Ludweiler) im Doppel und im Classic-Doppel. Gabriel wurde mit Peter Thiry für das Doppel nominiert.