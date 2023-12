Landesmeisterschaften Tischfußball 22 Medaillen für Akteure des OTC Ottweiler

Traditionell wurden in den Herbstferien die Saarlandmeister am Hansberg ausgespielt. Wie auch schon in der Classic-Saison, so hat auch bei den Titelkämpfen in St. Wendel Nicole Limburg hervorgestochen. Mit Stephan Schmidt (TFC Braddock Burbach) im Mixed sowie mit Jennifer Fuchs (TFC Hülzweiler/Saarwellingen) im Damendoppel wurde sie zweimal Landesmeisterin. Elke Heinz-Thiry von den Saar Soccer Ladies überzeugte mit 2 Vizemeisterschaften im Dameneinzel und mit ihrer Mannschaftskollegin Anja Lempas im Damendoppel. Mit Peter Thiry von den OTC Oldies kam sogar noch im Mixed eine Bronzemedaille dazu.