Festival Spielstark 2023 : Noch wenige Tickets für Spielstark-Festival erhältlich

Ottweiler Kartenvorverkauf für Spielstark-Aufführungen läuft.

Noch wenige Tickets und einige kostenfreie Plätze sind für Veranstaltungen des Theaterfestivals Spielstark zu haben, teilt die Stadt Ottweiler mit. Der Besuch des Straßentheaters ist – wie immer – kostenfrei: am Mittwoch, 1. März, um 10 und 10.45 Uhr auf dem Rathausplatz. Schüler des Gymnasium Ottweiler und der Anton-Hansen-Schule überraschen dort ihre Zuschauer. Für eine Überraschungslesung werden ebenfalls noch Gäste gesucht – am Samstag, 4. März, um 16 Uhr in der Stadtbücherei (Bahnhof, Bahnhofstraße), und dies auch bei kostenfreiem Eintritt. Tickets sind für die Vorführung von „Und nu?“ erhältlich, am Sonntag, 5. März, um 16 Uhr, im Schloßtheater; kostenfrei oder gegen eine kleine Spende kann das Angebot der Schnitzeljagd genutzt werden, am gleichen Tag um 13 Uhr, Treffpunkt am Bahnhof.