Lehrstück über Macht und Gewalt „Spielstark“ in Ottweiler: Ein Hörspiel zum Zugucken und Frösteln

Zufall oder gewollt? So düster und irgendwie erwachsen wirkte sie selten, die „Spielstark“-Eröffnung. Otfried Preußlers der sorbischen Sagenwelt entlehnte Geschichte von „Krabat“ ist ein über weite Strecken beklemmendes Lehrstück, das um Macht und Gewalt kreist – abgemildert durch die Anmutung eines Märchens, an dessen Ende das Gute – die Liebe zweier junger Menschen – über das Böse in Gestalt des schwarzen Magiers triumphiert.