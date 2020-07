Tauben : Tauben suchen sich nun anderen Flugplatz

Den Schutz der Fußgänger und den Tierschutz unter einen Hut gebracht hat man in Ottweiler an der Viktoriabrücke. Foto: Foto: Ralf Hoffmann

Ottweiler Unter der Bahnhofsbrücke waren Fußgänger von Taubenkot belästigt. Nun schützen Netze.

Das Gegenteil traf aber für die Unterführung an der Viktoriabrücke in der Saarbrücker Straße zu, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Fußgänger mit oder ohne Kinderwagen, Rollstuhlfahrer, Rollatornutzer, Radfahrer und andere mehr beklagten im Rathaus den alltäglich anfallenden Taubenkot unter dem historischen Brückenbau, der der Deutschen Bahn gehört. Obwohl die Brücke nicht im Eigentum der Stadt ist, bleibt die Stadt wegen der Fußwege unter der Brücke in der Verkehrssicherungspflicht. Den Taubenkot beseitigte deshalb oft genug das Bauhofteam der Stadt Ottweiler, dies im Interesse der Sauberkeit und der Allgemeinheit. Das war jedes Mal mit einem außerordentlichen großen technischen und personellen Aufwand verbunden. „Nun sind entsprechende baulichen Maßnahmen erfolgt, dies vor allem mit dem Einziehen von Netzen, die den Schutz der Fußgänger vor den Sitz- und Nistplätzen beziehungsweise vor dem Taubenkot und auch den Tierschutz unter einen Hut bringen“, erklärte Gerhard Schmidt, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Ottweiler. „Da es immer noch Bürger gibt, die Tierschutz falsch verstehen, und die Tauben auch an diesen oder ähnlichen Stellen füttern, werden es immer mehr, und damit entstehen an diesen Stellen genau die vorhandenen Probleme.“ So kann der Gehweg uneingeschränkt genutzt werden, die Tauben können den Rest der Brücke nutzen.