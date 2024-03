Tanzfestival in Ottweiler „Man konnte alles raus lassen“

Wer braucht schon Worte. Wenn man genauso gut alles mit seinem Körper ausdrücken kann. Genau das erlebten rund 70 Schüler im Rahmen des Tanzfestivals Saar in der Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung. Wobei es erleben nicht ganz trifft. Waren die Mädchen und Jungen doch von der ersten Minute an Bestandteil der Aufführung. Diese trug den Titel „Ich kann’s nicht lassen“ – eine Produktion der Gruppe Tanzkomplizen in Zusammenarbeit mit dem Tanzhaus NRW, gefördert durch das Bundesministerium.