Ottweiler : In Ottweiler fliegen wieder die Tannenbäume

Marie Kriebelbauer beimTannenbaumweitwurf in Ottweiler (Archivfoto von 2020) Foto: Thomas Seeber

Ottweile Der Förderverein Freibad Ottweiler lädt die Bevölkerung aus Ottweiler und Umgebung wieder herzlich zur Teilnahme am mittlerweile bereits 9. Tannenbaumweitwurf ein: Geworfen wird an diesem Sonntag, 8. Januar, auf dem Schlossplatz in Ottweiler (Anmeldung ab 13 Uhr, Werfen von 14 bis 16 Uhr).