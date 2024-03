Offenes Atelier Schauen, anfassen, staunen hieß das Motto

Was für ein Füllhorn. Denn genau so wirkt dieses „Atelier Balance“ in der Wilhelm-Heinrich-Straße, das einen magisch ins Innere zieht. Dort warten große und kleine Keramikbüsten, Fabelwesen, Gemälde, Glasobjekte und so manches andere. „Ich bin immer fasziniert, wenn ich hier vorbei gehe“, bestätigt Krista Gräßer. Zusammen mit Herbert Baltes nutzte sie am Sonntag die Chance, einmal außer der Reihe den Fuß in das denkmalgeschützte Gebäude aus dem 18. Jahrhundert zu setzen. Hier arbeitet und unterrichtet Margit Bauer seit fünf Jahren. Davor war sie 15 Jahre in Wiebelskirchen, wo sie nach wie vor lebt, aktiv. Rund 500 kreative Menschen, die schwerpunktmäßig töpfern und Keramiken anfertigen, hatten am zweiten Märzwochenende unter dem bekannten Motto „Schauen, anfassen, staunen“ zum 19. „Tag der offenen Töpferei“ deutschlandweit in ihre Werkstätten und Ateliers eingeladen.