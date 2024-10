Blackout Stromausfall legt weite Teile von Ottweiler lahm – auch Internetverbindung unterbrochen

Zuletzt war es Mitte September in Wadern zu einem ähnlichen Zwischenfall gekommen. Wie der Energieversorger Energis berichtete, waren die Stadtteile Buweiler, Rathen, Dagstuhl, Kostenbach, Niederlöstern, Wadern, Wadrill und Wedern von dem Ausfall betroffen. Am 18. September gab ein Energis-Sprecher an, dass an die 2200 Haushalte ohne Strom gewesen sein sollen.