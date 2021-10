Bauarbeiten Zweckverband Wasserversorgung (WVO) : Ab diesem Montag Teilsperrung L 128

Ottweiler Arbeiten an der Trinkwasser-Fernleitung zwischen Ottweiler und Stennweiler.

Seit Mitte September arbeitet der Zweckverband Wasserversorgung (WVO) an der Erneuerung einer Trinkwasser-Fernleitung zwischen Ottweiler und Stennweiler. Diese wird vom Stülzehof über Feld- und Wiesengrundstücke bis zur Stennweiler Straße am Ortsausgangs Ottweiler verlegt. Die Arbeiten im unmittelbaren Bereich der Stennweiler Straße (L 128) wurden in die Schulherbstferien gelegt, um die Beeinträchtigungen des Verkehrs so gering als möglich zu halten, wie es weiter heißt.