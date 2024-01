Sternsinger-Aktion in Mainzweiler Mainzweiler Sternsinger hoffen auf Verstärkung fürs nächste Jahr

Mainzweiler · Am Wochenende waren auch in Mainzweiler die Sternsinger unterwegs. Bei der Aktion wurden insgesamt 3850 Euro für notleidende Kinder in Amazonien gesammelt, wie Dominik Zimmer als Mitorganisator der Sternsinger-Aktion in Mainzweiler mitteilt – verbunden mit dem Dank an alle, die fleißig gespendet haben.

11.01.2024 , 11:41 Uhr

Sternsinger-Aktion in Mainzweiler 2024 Foto: Dominik Zimmer