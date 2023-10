Kindergarten Steinbach Nachhaltigkeit schon im Kindergartenalter vermitteln

Die „Eulenkinder“ erfuhren viel Neues und nahmen ihre Erfahrungen für den weiteren Schulweg mit. „Auch wenn die Zusammenhänge wie Nachhaltigkeit und Fairtrade auf den ersten Blick möglicherweise für Kindergartenkinder scheinbar schwierig zu vermitteln sind, so ist es dennoch möglich“, erklärte Christine Edel zu, Leiterin der evangelischen Kindertagesstätte in Steinbach. Die Einrichtung hat für ihren erfolgreichen Projektabschluss von der Projektstelle „Faire Kita Saarland“ und der „Fairtrade Initiative Saarland“ eine Urkunde erhalten, und darauf sind in Steinbach alle stolz – die Kinder, die Kita-Leitung, die Projektleiterin Kerstin Scheidt, das Kita-Team, die Eltern und der Förderverein. Unterstützung für die Weiterentwicklung kam auch von Ingrid von Osterhausen aus Saarbrücken, zuständig für die pädagogische Arbeit auf der Landesebene im Zeichen von Fair Trade.