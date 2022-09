Städtepartnerschaft Ottweiler : Partnerschaftsverein wird nächstes Jahr 40

Ottweiler Der Ottweiler Städtepartnerschafts-Verein ist aktiv – Sommerfest, eine neue Hompage und Vorbereitungen für das 40-jährige Vereinsbestehen. Noch freie Restplätze bei Fahrt nach Worms am Samstag für Kurzentschlossene.

Der Vereinsausflug nach Worms am Samstag, 17. September, findet statt. Hierzu haben sich bereits 32 Personen angemeldet. Es wird dort eine Stadtführung und viele freie Besichtigungsmöglichkeiten geben. Am Abend wird ein gemeinsamer Restaurantbesuch angeboten. Abfahrt ist am 17. September um 8 Uhr im Alten Weiher. Es gibt noch einige wenige Plätze. Die Kosten pro Person betragen 40 Euro. Info: Tel. (0 68 24) 27 01, E-Mail städtepartnerschaftsverein@gmx.de

Was ist darüber hinaus in der letzten Zeit passiert? Zum Anlass einer sommerlichen Vorstandssitzung bauten fleißige Helfer des Vereins probehalber den Stand auf, der für das Altstadtfest und Weihnachtsmarkt genutzt wird. Dieser ruhte seit drei Jahren pandemiebedingt in der Anton-Hansen-Schule. Er ist einer der ältesten Vereinsstände in Ottweiler, ein Original seiner Art. Ein Mitglied stellte es vor Jahrzehnten für den Verein her. Außer einigen kleineren Reparaturarbeiten ist der Stand voll funktionstüchtig, und man kann sich jetzt schon auf die nächsten Feste freuen. Zudem traf sich vor kurzem auch der Vorstand. Er beschloss, das Sommerfest wegen der vielen positiven Rückmeldungen auch in den nächsten Jahren anzubieten und den zeitlichen Rahmen noch auszudehnen.