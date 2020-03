Stadtrat Ottweiler : Ja zum Solarpark, aber Nein zum Solarpark

Die Sonne wollen sie auch in Ottweiler nutzen, um daraus Energie zu gewinnen. Die CDU jedoch möchte dies nicht am Hangarder Weg. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Ottweiler Die CDU-Fraktion im Ottweiler Stadtrat stimmte in der jüngsten Sitzung dem Bau einer Solaranlage zu, den einer anderen lehnte sie ab.

Mit Solarenergie und dem damit verbundenen Bau von Solarparks hat sich der Ottweiler Stadtrat schon des öfteren befasst. Auch in der jüngsten Sitzung stand das Thema auf der Tagesordnung und das gleich im Doppelpack. Zunächst ging es dabei um den Bebauungsplan „Solarpark am Leimersbrunnenhang“, ein Solarpark, der sich über rund acht Hektar erstrecken soll. Zwar ist die Anlage auf einer Fläche geplant, die für Landwirtschaft vorgesehen ist, aber aufgrund einer Landesverordnung ist seit Ende 2018 die Errichtung von Photovoltaik-Anlage auf landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten im Saarland möglich. Der Bau eines Solarparks am Leimersbrunnenhang hält auch in anderen Belangen dem gängigen Prüfprozedere, etwa in Sachen Naturschutz, stand.