Pfingsthochwasser Ottweiler: Erste Überweisung Soforthilfe ist da

Was man in eine Viertelstunde Stadtratssitzung alles reinpacken kann, erlebte der eine Zuhörer, der am Donnerstagabend den Weg ins Feuerwehrgerätehaus gefunden hatte. Erste Amtshandlung war die Vereidigung Heike Keips. Mit Handschlag nahm Bürgermeister Holger Schäfer das Mitglied der SPD-Fraktion im Stadtrat auf.