Erster SPD-Beigeordneter in Ottweiler Neuer Stadtrat in Ottweiler: SPD will neue Rolle demütig annehmen

Bevor die Mitglieder des neuen Stadtrates in Ottweiler genau einen Monat nach den Kommunalwahlen am Dienstagabend ihre Arbeit aufnehmen konnten, gab es vor Eintritt in die Tagesordnung erst einmal einige Formalitäten zu erledigen. Bekannt für seine Pünktlichkeit, wartete Bürgermeister Holger Schäfer (CDU) ausnahmsweise ein paar Minuten länger auf die Nachzügler. So konnte er schließlich fast alle Ratsmitglieder in einem Aufwasch zur gewissenhaften Ausführung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit durch Handschlag verpflichten. Danach folgten die Erklärungen der im Stadtrat vertretenen Fraktionen.