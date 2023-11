Ottweiler Stadtrat hat getagt In Ottweiler bereiten Containerstandorte Probleme

Aufgebrochene Kleidercontainer, stark demolierte Altpapiersammelgefäße, dazu Müll soweit das Auge reicht – so präsentiert sich die Stadt Ottweiler am Ortseingang aus Richtung Mainzweiler kommend. Den Zustand des Containerstandortes gegenüber der OBG mahnte am Donnerstagabend am Ende der Stadtratssitzung im Reigen der Anfragen Beigeordneter Markus Schley, CDU, an. Das Thema sei nicht neu, es sehe schlimm aus. Schley forderte eine noch engmaschigere Kontrolle und die erneute Überprüfung der Möglichkeit einer Videoüberwachung.