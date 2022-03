Stadtführungen in Ottweiler : Historisches Ottweiler entdecken

Ottweiler Ab April 2022 geht‘s wieder los in Ottweiler: Die Altstadtführungen und Abendführungen beginnen, schreibt Annabelle Sticher von der Tourist-Info. Diese kurzweiligen Stadtbummel sind nicht nur für auswärtige Besucher interessant, auch für die ansässige Bevölkerung bergen die Geschichte und das bauliche Erbe der ehemaligen Residenzstadt Ottweiler sicherlich einiges Unbekanntes und Unentdecktes.

Die Auftaktführung startet am Freitag, 1. April, 19 Uhr, ab Alter Wehrturm (evangelische Kirche). Sonntagsnachmittags geht es durch das historische Ottweiler bei den Altstadtführungen. Start ist am Sonntag, 3. April, 15 Uhr, am Alten Wehrturm. Es ist keine Anmeldung erforderlich, Kosten: fünf Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre in Begleitung Erwachsener sind frei.