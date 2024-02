Die Residenzstadt ist fest in Narrenhand Erfolgreicher Sturm auf Ottwarts

Ein Blick in die Zauberkugel, erklärte Ottweiler Bürgermeister Holger Schäfer, habe ihm verraten, dass die Narren auch in diesem Jahr versuchen würden, sein Stadtrevier zu übernehmen. Doch ganz so einfach, schob der Verwaltungschef nach, würde er es den Faasebooze zu Gryffindor nicht machen. Die hatten aufgrund des Wetters statt zum Sturm auf das Alte Rathaus zu blasen, kurzerhand das Schloss Ottwarts zu ihrem Ziel gemacht. War anfangs die Stimmung noch ein bisschen gedämpft, änderte sich das spätestens nach dem Einzug der Tollitäten samt ihren Garden und den Pauken und Trompeten des Ottweiler Fanfarenzugs. Allesamt hatten sie ein Ziel: die Übernahme der Stadt. Gemeinsam, daran ließ das Narrenvolk von Beginn an keinen Zweifel, werde man den Rathauschef samt Anhang schon aus seiner Amtsstube vertreiben können. Doch zunächst einmal wollte Bürgermeister Schäfer, der ganz nebenbei feststellte, dass er seinen „eigenen Sturz moderiere“, einen Beweis, ob die Ottweiler Narren überhaupt noch singen, tanzen und schunkeln können. Das ließen sich die Faseboze nicht zweimal sagen. Unter der musikalischen Begleitung des Fanfarenzugs zeigte das Narrenvolk, dass es so schnell nicht aufgeben würde und bereit sei für den Kampf gegen den Abwehrzauber beim Sturm auf Ottwarts.