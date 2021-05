Ottweiler : Neues Schriftenarchiv im alten Bahnhof

Ottweiler Eine neue Sammlung für die kollektive Erinnerung der Stadt: In Ottweiler können seltene Schriften in der Stadtbücherei eingesehen werden.

Gewichtige und großformatige, aber auch dünne und kleinformatige Schriften, Lustiges und Ernstes, Aktuelles und Uraltes, jedenfalls allerlei Gebundenes mit Bezug zu Ottweiler soll in einem neu eingerichteten Schriftenarchiv der Stadtbücherei im Bahnhof, in der Bahnhofstraße 2, seinen Platz finden. Gedichts- oder Bildbände, Heimatromane oder wissenschaftliche Literatur dürfen es ebenfalls sein. Aber auch Tagebücher oder Poesiealben sind dort willkommen. Das und noch viel mehr soll als literarisches und damit kulturelles Erbe für spätere Generationen erhalten bleiben, schreibt die Pressestelle der Stadt Ottweiler.

„Die kollektive Erinnerung soll einen festen Platz haben“, hofft Horst Schiffler und fügte frei im Sinne des früheren Bundeskanzler Helmut Kohls hinzu: „Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.“ Horst Schiffler, der das Ottweiler Schulmuseum mitgründete und leitete, brachte zu einem gemeinsamen Treffen dem Ottweiler Bürgermeister in der Stadtbücherei eine erste Bücherkiste mit, die er an das Schriftenarchiv übergibt. „Wer weitere Fundstücke zur Literatur unserer Stadt oder zu den Stadtteilen hat, kann sie dem Schriftenarchiv überlassen, wenn er das möchte“, so der Kulturwissenschaftler.

Seit dem 18. Jahrhundert lassen sich Bücher und andere gedruckte Schriften von Autorinnen und Autoren nachweisen, die in enger Verbindung zu Ottweiler standen, hier geboren sind oder hier gelebt und geschrieben haben. So stiftete Horst Schiffler auch ein seltenes Werk des Ottweiler Pfarrers und Poeten Christian Woytt aus dem Jahre 1725 in faksimilierter Form. Einige wenige Originalexemplare dieses Barockwerks befinden sich in den Beständen privater oder öffentlicher Hand.