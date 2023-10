Kreistag Neunkirchen Plätze für 170 Zuschauer und neues Flutlicht

Ottweiler · Von den Aktiven des Schul- und Vereinssports mit Ungeduld erwartet, nimmt der Umbau der Sportanlage an der Seminarstraße in Ottweiler zu einer Anlage mit Kunstrasenplatz langsam Gestalt an.

25.10.2023, 12:27 Uhr

Die Kreisverwaltung hat jetzt über den Umbau der Sportanlage an der Seminarstraße in Ottweiler informiert. Aufuf dem Sportplatz gegenüber der Seminarsporthalle plant der Landkreis Neunkirchen, ein interkommunales Katastrophenschutzlager zu bauen. Parallel dazu entsteht ein Kunstrasenplatz für den Schul- und Vereinssport. Das Land stellt für die Kombimaßnahme 1,3 Millionen Euro Zuschuss in Aussicht. Foto: Anja Kernig

Von Anja Kernig

Auf Wunsch der CDU-Fraktion setzte die Verwaltung die Mitglieder des Kreistags bei der jüngsten Sitzung über den aktuellen Stand in Kenntnis.