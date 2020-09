Schlosstheater in Ottweiler : „Ich will fortleben, auch nach meinem Tod“

Vor rund 50 Schülern lesen Eva Coenen und Anna Bernstein im Schlosstheater Ottweiler aus dem Tagebuch von Anne Frank. Foto: Anja Kernig

Ottweiler Theater Überzwerg feiert im Rahmen des „Spielstark“-Festivals in Ottweiler Premiere mit dem Lesetheater „Das Tagebuch der Anne Frank“

Stell dir vor, du darfst nicht raus gehen. Nie. Weil das dein Todesurteil wäre. Du lebst mit acht Leuten auf engstem Raum. Das fühlt sich vielleicht ein bisschen so an wie Corona-Hausarrest – allerdings nicht nur 6 Wochen lang, sondern 17 mal 6 Wochen – ohne sich mit elektronischen Medien ablenken zu können. Zu essen gibt es oft nur Sauerkraut oder Kohl. Und dennoch: „Es ist auszuhalten für uns vier“, hält Anne Frank in dieser Zeit fest. Als 14- bis 15-Jähriger kann man sich heute nur schwer in ihre Lage hinein versetzen. Die Situation eines Teenagers, der 1942 kurz nach seinem 13. Geburtstag mit seiner jüdischen Familie vor der Gestapo von Frankfurt nach Amsterdam fliehen musste. Über die ihr verbliebene Lebenszeit führte Anne Tagebuch. Genau dieses steht im Mittelpunkt des gleichnamigen Stücks des Theaters Überzwerg. Premiere feierte es gestern im Rahmen des 19. „Spielstark“-Festivals im Schlosstheater Ottweiler.

Um die Beengtheit im Fluchtquartier erfahrbar zu machen, reduzierte Regisseurin Stephanie Rolser die Spielfläche drastisch auf wenige Quadratmeter. Erste Amtshandlung von Eva Coenen, die zusammen mit Anna Bernstein im identisch dunkel-karierten Kleid Anne und ihre fiktive Tagebuchfreundin Kitty spielte, war den Boden mit Abklebe-Band zu markieren. Innerhalb der so entstanden Grenzen lasen die zwei Schauspielerinnen Passagen aus dem im Original 300 Seiten umfassenden Tagebuch vor.

Die Stimmung schwankt zwischen Gereiztheit und Dankbarkeit: „Er wird von Tag zu Tag unangenehmer und egoistischer“, klagt Anne über ihren Zimmer-Mitbewohner, einen Zahnarzt. Alle kritisieren ständig an ihr herum. Anderseits ist ihr bewusst: „Es geht uns gut, besser als Millionen anderer Menschen.“ Gleichwohl wird viel gestritten und gelitten. „Einmal laut lachen würde mehr helfen als 10 Baldrian Pillen. Aber das haben wir verlernt.“ Für kleine emotionale Verschnaufpausen sorgen Tanzmusikeinlagen aus dem Radio.

Vermutlich ganz gut hineinfühlen können sich die knapp 50 Neuntklässler der Anton-Hansen-Schule immer dann in Anne, wenn es um Eltern-Kind-Konflikte, die Veränderungen des eigenen Körpers oder auch die erste Liebe geht. Sie sei für sie wie eine Fremde, schreibt die junge Autorin über ihre Mutter: „Sie weiß noch nicht einmal, was ich über die normalsten Dinge denke.“ Im letzten Eintrag beschreibt sie Versuche, ihr wahres Ich – eine ernsthaftere, stillere, tiefgründige Version ihrer selbst – nach außen zu kehren, was immer wieder zum Scheitern verurteilt sei, weil man ihr nur die lebhafte, oberflächliche Anne abnimmt. Drei Tage später, am 4. August 1944, fliegt die Tarnung auf. Die Hinterhausbewohner werden verhaftet und nach Auschwitz deportiert. Anne und ihre Schwester Margot kommen schließlich nach Bergen-Belsen, wo sie beide wenige Wochen vor der Befreiung an Typhus sterben. Einziger Trost: Annes Wunsch, „nicht umsonst gelebt zu haben wie die meisten Menschen … Ich will fortleben, auch nach meinem Tod“ geht dank ihres Tagebuchs in Erfüllung.