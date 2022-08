SPD Ottweiler informiert : SPD Ottweiler ehrt verdiente Genossinnen und Genossen

Ottweiler Die SPD Ottweiler hatte jetzt zu einem Frühschoppen ins Sportheim im Alten Weiher geladen. Der Vorsitzende Alexander Weiß begrüßte unter anderen die Präsidentin des Saarländischen Landtags, Heike Becker, den Bundestagsabgeordneten und Generalsekretär der Saar-SPD, Christian Petry, Landrat Sören Meng sowie die Landtagsabgeordneten Christina Baltes und Damhat Sisamci.

Nach den pandemiebedingten Ausfällen vieler Veranstaltungen war dies das erste Zusammenkommen der Ottweiler SPD in großer Runde in diesem Jahr, wie es in dem Schreiben weiter heißt. Dies wurde auch zum Anlass genommen, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für ihre jahrzehntelange Mitgliedschaft zu ehren. Es wurden auch Urkunden und Ehrennadeln für 50- und 60-jährige Mitgliedschaften in der SPD verliehen.

Der Vorsitzende Alexander Weiß gratuliere Paul-Gerhard Zeiger während der Veranstaltung ebenso zur Verleihung der Saarländischen Ehrenamtsnadel im Frühjahr in der Staatskanzlei, wie es weiter heißt. Diese Auszeichnung wurde Zeiger für sein jahrelanges, großes und ehrenamtliches Engagement für die Gemeinschaft verliehen (die SZ berichtete). Weiß: „Ich bin stolz, in Ottweiler so viele engagierte Sozialdemokratinnen und -demokraten in unseren Reihen zu haben. Nachdem in den letzten beiden Jahren keine Ehrungen stattfinden konnten, war es uns besonders wichtig, den Jubilaren in einem würdigen Rahmen entsprechende Anerkennung für ihre Treue und Verdienste in der SPD zu erweisen.“ Die Ehrungen wurden, wie es weiter heißt, von Heike Becker, Alexander Weiß und Damhat Sisamci vorgenommen.