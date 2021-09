Schutz für Kinder : Kindergarten Fürth kümmert sich um Sonnenschutz

Fürth Unter dem Motto „Gesunder Sonnenspaß für Kinder“ hat die Europäische Hautkrebsstiftung (ESCF) 2009 den SunPass ins Leben gerufen. Der SunPass wird an Kindergartenteams verliehen, die sich aktiv um das Thema Sonnenschutz im Interesse ihrer zu betreuenden Kinder bemühen.

Ein entsprechendes Projekt ist im Kindergarten Fürth durchgeführt worden, wie der Kindergarten mitteilt. Die Schulung des Personals und der Eltern dafür erfolgte per Videokonferenz mit einem Hautarzt. Der Sonnenschutz-Tag fing mit dem Sonnengruß am Morgen an. Daran schloss sich die Überprüfung des UV-Index an. Claudia Conzelmann-Schwingel: „Durch die alten Bäume ist unser Gelände sehr schattig. Zudem haben wir ein selbstgebautes Sonnenschutz-Zelt errichtet. Jedes Kind war eingecremt, hatte Sonnenbrille, Sonnenhut oder -mütze dabei. Darauf wollen wir gleichermaßen in Zukunft achten.“ Auch wenn dieser Sommer weniger sonnig war: Der nächste Sommer kommt bestimmt, und die Kindergartenkinder in Fürth sind vorbereitet.