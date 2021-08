Unwetterkatastrophe : Große Resonanz bei Flutspenden-Aktion

Ottweiler Der Karnevalsverein „So war noch nix 1847 Ottweiler“ hat mit Unterstützung aus dem Ort eine große Spendenaktion für die Opfer der Unwetterkatastrophe unternommen.

Die schrecklichen Bilder aus den Überschwemmungsgebieten in unserem Nachbarland Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen lassen niemanden kalt. So entschied sich der „So war noch nix 1847 Ottweiler“: Auch Fastnachter müssen helfen, wenigstens einen kleinen Beitrag leisten, um den Opfern eine Perspektive zu bieten.Die Löffelgarde nahm die Aktion in die Hand: Grillen, um Geld einzunehmen, das den Menschen in den betroffenen Gebieten bereitgestellt wird. Und die Unterstützung der Ottweiler am vergangenen Samstag war phänomenal.