Interview mit Holger Schäfer, Bürgermeister von Ottweiler : Stabile Finanzen sind sein Fixpunkt

So blicken die Verwaltungschefs auf 2021. In Ottweiler soll eine neue Kita entstehen.

Schäfer In diesem Jahr fließen eine halbe Million Euro in den Brandschutz. 200 000 Euro gehen in den Digitalpakt, eine weitere halbe Million in den Bau einer Kita eines freien Trägers. Wir bauen die Ganztagsbetreuung auf und aus. Wir wollen die Straße nach Mainzweiler erneuern, wenn wir die Fördermittel erhalten. Wir lassen in Zusammenarbeit mit den Ortsräten und den Ortsvorstehern den Stadtteilen 50 000 Euro für Maßnahmen der Dorfentwicklung zukommen. In Mainzweiler soll die Heizungsanlage der Turnhalle saniert werden. Wir gehen zudem den LED-Ausbau an Lichtbandanlagen an. Die Liste ließe sich fortsetzen.