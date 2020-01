Senioren in Ottweiler : Seniorenmittagstisch in Lautenbach

(red) Der Seniorenbeirat Ottweiler lädt erstmals zum Mittagstisch in Lautenbach ein, und zwar am Mittwoch, 15. Januar, 12 Uhr, in der ehemaligen Gaststätte Elli. Feinkost Jacob wird sein reguläres Mittagessen zum Preis von 7,30 Euro servieren.

