Schwesternverband Ottweiler : Teilhabe ermöglichen in Heiligenwald

Heiligenwald In der Einrichtung „Wohnen an den Kastanien“ des Schwesternverband wohnen inzwischen 40 Personen.

Seit Ende August hat die neue Wohneinrichtung „Wohnen an den Kastanien“ des Schwesternverbandes in Heiligenwald geöffnet. 32 Menschen mit Beeinträchtigungen waren aus den „Häusern im Eichenwäldchen“ in Ottweiler in das neue Haus umgezogen. Den Umzug mit geplant, organisiert und begleitet hat Dorotheé Debuse, die sich auch für die Leitung der Einrichtung verantwortlich zeigt. Unterstützt wird sie von Pflegedienstleiterin Gertrud Glasen.

Mittlerweile leben 40 Personen im neuen „Wohnen an den Kastanien“, die sich nun auch vollkommen eingewöhnt haben, wie Dorothée Debuse berichtet. Gerade die ersten Tage in einem neuen Zuhause seien für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung schon eine Herausforderung. Schließlich ist alles neu, nicht nur die eigenen Zimmer und Aufenthaltsbereiche, auch einige neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind hinzugekommen, mit denen sich die Bewohner vertraut machen müssen.

Die Einrichtungsleiterin freut sich über ihre neue Aufgabe und die Herausforderungen, die vor ihr liegen, das Haus zu leiten. Sie ist seit April beim Schwesternverband tätig, fühlte sich aber bereits im Sommer, als sie noch in den „Häusern im Eichenwäldchen“ tätig war und die Bewohner kennenlernte, die mit nach Heiligenwal ziehen sollten, sehr wohl: „Für mich schließt sich hier ein Kreis: Ich habe in der Vergangenheit mit Kindern mit komplexen Behinderungen gearbeitet und diese Arbeit sehr geschätzt. Die Kinder, mit denen ich damals gearbeitet habe, sind nun erwachsen und ich darf hier nun mit Erwachsenen mit komplexer Behinderung arbeiten“, erklärt die 50-Jährige ihre Motivation. Es ist ihr sehr wichtig, Menschen entsprechend ihrer Möglichkeiten zu fördern – sowohl Bewohner als auch Mitarbeiter. Gerade der Tagesförderbereich in der neuen Einrichtung soll den Bewohnern „umfassende Erlebnisse ermöglichen, wie es deren eigene Situation erlaubt“. Außerdem liegt ihr am Herzen, dass die Bewohner selbst Entscheidungen treffen dürfen. „Das ist in deren Alltag oft nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich. Aber etwas selbst zu entscheiden und etwas zu erreichen ist so wichtig, und diese Teilhabe möchte ich ermöglichen“, erklärt Debuse.