Schwesternverband eröffnet in Ottweiler Kita und Pflegeeinrichtung in gemeinsamem Gebäude „Konzept für die Zukunft“ — im Haus Nassau sind Jung und Alt unter einem Dach

Ein bisschen schien es so, als schaue das Haus Bliesaue aus seinen leeren Fenstern dem munteren Treiben in dem neuen Gebäude gleich gegenüber zu. Die Pflegeeinrichtung, die im Oktober 2000 vom Schwesternverband in Betrieb genommen wurde, geht erst einmal in den vorübergehenden Ruhestand. Nach den geplanten Sanierungsarbeiten wird dort die Verwaltung des Schwesternverbandes eine neue Bleibe finden. „Das wir das Haus bereits nach 23 Jahren geschlossen haben, ist außergewöhnlich früh. Als Pflegeheim hatte es nicht die optimale Planung. Normalerweise nutzen wir unsere Gebäude 40 oder auch 50 Jahre“, erklärte Thomas Dane, Vorstandsvorsitzender des Schwesternverbandes, im Rahmen seiner Begrüßung.