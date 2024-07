Anton-Hansen-Schule in Ottweiler Anton-Hansen-Schule verabschiedet Absolventen

Ottweiler · 19 Schüler und Schülerinnen haben in diesem Jahr einen Hauptschulabschluss erworben, zehn davon mit einer Durchschnittsnote von über 07 („befriedigend“), 21 einen Mittleren Bildungsabschluss, davon zehn sogar mit Übergangsberechtigung in die gymnasiale Oberstufe, was dem kompletten A-Kurs entspricht.

12.07.2024 , 13:39 Uhr

Abschluss an der Anton Hansen Schule in Ottweiler Foto: Katja Strauß Foto: Katja Strauß