Malwettbewerb : Mit bunten Farben gegen das Komasaufen

Neunkirchen Schülerin aus Ottweiler gewinnt DAK-Wettbewerb im Saarland.

(red) „Bunt statt blau“: Unter diesem Motto haben in diesem Jahr bundesweit mehr als 6100 Schülerinnen und Schüler Kunstwerke gegen das sogenannte Komasaufen geschaffen. Das beste Plakat aus dem Saarland kommt von der Schülerin Mehregan Molla-Mohensi. Sie besucht die Anton-Hansen-Schule in Ottweiler. Jetzt wurden die landesweiten Preise beim Wettbewerb der Krankenkasse DAK-Gesundheit verliehen.

Sie bedankt sich bei allen Teilnehmenden: „Ich freue mich heute die Siegerin, Mehregan Molla-Mohensi, des Wettbewerbes bunt statt blau zu prämieren. Alkohol ist das am weitesten verbreitete Suchtmittel in Deutschland. Gerade im Jugendalter ist das Thema Rauschtrinken verbreitet. Deshalb freue ich mich, dass so viele junge Menschen an dem Wettbewerb teilgenommen und sich diesem schwierigen Thema angenommen haben.“