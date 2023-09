Rückschlag für das Streben nach Regionalität „Wo soll das Vieh jetzt geschlachtet werden?“

Auch für etliche Betriebe im Kreis Neunkirchen ist es eine Hiobsbotschaft, dass der Schlachthof Zweibrücken – zumindest vorübergehend – Ende August seinen Schlachtbetrieb eingestellt hat. Zwar wird in Zweibrücken weiterhin Fleisch verkauft, das aus dem Verbund der Emil-Färber-GmbH & Co stammt oder als Handelsware zugekauft wurde. Aber der Schlachtbetrieb in Zweibrücken ruht auf nicht absehbare Zeit.