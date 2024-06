Gibt es Auswirkungen auf den Baufortschritt? Hochwasser an Pfingsten wird zur Bewährungsprobe für das Ottweiler Blieszentrum

Als das Wasser am Freitag vor Pfingsten entlang der Blies in Ottweiler so extrem stieg, erinnert sich Investor Manfred Schenk, sei keiner der Bauarbeiter an der Baustelle am Blieszentrum I gewesen. Nach dem zweitägigen Streik in der Baubranche habe man den Betrieb an dem Freitag vor dem langen Wochenende nicht mehr aufnehmen wollen, vor allem auch, weil es unaufhörlich regnete. „Doch dann mussten unsere Leute schnell raus nach Ottweiler und in Sicherheit bringen, was noch zu retten war“, erzählt Schenk. Vor allem die großen Baumaschinen wurden auf die höher gelegenen Flächen der Baustelle gebracht. Einige Baumaterialien, aber auch die Container konnten nicht mehr so schnell vor dem Wasser in Sicherheit gebracht werden, letztere standen schließlich etwa anderthalb Meter unter Wasser.