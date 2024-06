Irgendwer kann es gebrauchen Steinbach: Wundertüten mit Suchtpotenzial

„Ich stecke einfach mal zehn Euro in den Automaten und öffne ohne viel auszuwählen die erste Klappe. Dann sehen wir, was wir für unser Geld bekommen“, sagt Sascha Theis und nimmt seinen Geldbeutel zur Hand. Schnell ist der Geldschein verschwunden, der Automat gibt auf Knopfdruck ein Fach frei und Theis nimmt das darin liegende Päckchen heraus. Die Spannung steigt, allein von der Größe und dem Gewicht her ist nur schwer einzuschätzen, was in dem Päckchen enthalten ist. Der Erfinder der Wundertüten für Erwachsene reißt die Folie auf, zum Vorschein kommen In-Ear Kopfhörer – laut Internet haben sie einen Warenwert von 35 Euro. Gerade erst hat er den Automaten befüllt, kann unmöglich wissen, was das Gerät freigibt.