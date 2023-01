Sanierung : Die Mehrzweckhalle in Steinbach wird grün

Ortsvorsteher Fabian Scheidhauer (rechts) mit Bauamts-Vize Andreas Prowald (Mitte) und Bauamtsmitarbeiter Henry Apke bei einem Ortstermin Foto: Heinz Bier

Steinbach An der Mehrzweckhalle in Steinbach haben umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Fassade begonnen. Hierüber hat Ortsvorsteher Fabian Scheidhauer (SPD) informiert. Dazu gehört auch ein neuer Anstrich in grün, „passend zu den Farben im Steinbacher Gemeindewappen“, erklärt er.

Weiterleiten Drucken Von Heinz Bier