Historischer Zug : Ostertalbahn startet zur letzten Fahrt der Saison

Ottweiler Die Ostertalbahn fährt zum Saisonabschluss am Sonntag, 18. Oktober, wieder durchs Ostertal. Allerdings werden die Fahrten nach einem verkürzten Sonderfahrplan und unter diversen Einschränkungen stattfinden.

So wird es im Zug keinen Bistro-Betrieb geben und kalte Getränke können nur vor Abfahrt des Zuges erworben werden. Die Fahrpreise müssen im Voraus bezahlt werden, erläutern die Organisatoren, um den persönlichen Kontakt möglichst einzuschränken. Auch das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist erforderlich. Die Fahrten finden nur statt, wenn sich genügend Fahrgäste anmelden. Fahrkarten gibt es unter E-Mail: info-gs@ostertalbahn.de oder Tel. (0 63 84) 79 91. Anmeldeschluss ist eine Woche vor der Fahrt. Abfahrt der Züge ist in Schwarzerden um 13.15 Uhr und 16.15 Uhr. In Ottweiler fahren die Züge um 14.30 Uhr und 17.30 Uhr ab. Der Zustieg ist nur in Ottweiler und Schwarzerden möglich.