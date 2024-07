„Größter Schritt, der bislang im Saarland gegangen wurde“ Saar-Behörden sollen digitaler werden – das plant die Landesregierung zum Bürokratie-Abbau

Mit einem großangelegten Maßnahmenpaket will die SPD-Landesregierung die Verwaltung des Landes deutlich digitaler aufstellen, Bürokratie abbauen und die Behörden damit attraktiver für Fachkräfte machen. Die Verwaltung werde viel stärker „Dienstleister der Bürgerinnen und Bürger“ sein, kündigte Ministerpräsidentin Ane Rehlinger (SPD) am Dienstag an. In dem Maßnahmenpapier ist die Rede vom „größten Schritt, der bislang im Saarland gegangen wurde“.