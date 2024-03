Charterfeier im Schlosstheater Schaffe Hoffnung in der Welt

Auf der Suche nach einem gemeinsamen Hobby schlossen sich Ingrid Madert-Groß und ihr Ehemann Stefan Groß im Jahr 2017 den Rotariern an. „Wir sind beruflich sehr eingespannt und wollten in unserer knapp bemessenen Freizeit gerne etwas zusammen machen“, erzählt Madert-Groß. Damals seien sie gefragt worden, ob sie nicht Lust hätten, bei der Gründung des Rotary-Clubs Eppelborn-Illtal mitzuwirken. Da in Eppelborn einer der ersten gemischten Clubs am Entstehen war, brauchte das Paar nicht lange zu überlegen. Vom rotarischen Gedanken und den Wertvorstellungen fasziniert, brachten sich die beiden seitdem im Club im Illtal ein. „Es macht sehr viel Freude, für einen guten Zweck Spenden zu sammeln und damit etwas Gutes zu bewirken“, schwärmt die Rotarierin.