Landkreis Neunkirchen beauftragt Statiker Gefährlich tiefer Riss in Haus von 1717 – ist das Baudenkmal in Ottweiler noch zu retten?

Ein von außen auf den ersten Blick schmuckes, recht gepflegt aussehendes Haus mit roten Dachschindeln, sauber gestrichenen Schlagläden in Grün und ansehnlich gelbem Anstrich – doch der Schein trügt. Denn dem Gebäude darf niemand zu nahe kommen. Zu groß ist die Gefahr, dass es in sich zusammenbricht. Mitten in der historischen Ottweiler Altstadt. Der einzigen Fachwerkstadt im Saarland. Wie schlimm es tatsächlich um das mehrere 100 Jahre alte Bauwerk steht, das haben nun Statiker herausgefunden.