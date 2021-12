Personal kam einfach nicht : Testzentrum zeitweise unbesetzt

Ottweiler Seit Donnerstag gelten die Anfang der Woche vom Ministerrat beschlossenen verschärften Corona-Regeln im Saarland. Auch für viele Geimpfte oder Genesene bedeutet das, dass sie jetzt wieder einen negativen Schnelltest brauchen, um etwa zum Frisör oder ins Kino zu dürfen.

Entsprechend groß war der Andrang an den Corona-Testzentren am Donnerstagvormittag. Doch in Ottweiler warteten die Menschen am Morgen vergeblich.

Obwohl es am ZOE-Testzentrum am Alten Weiher um 9 Uhr mit dem Testen losgehen sollte, fehlte auch noch eine halbe Stunde später jede Spur vom Testpersonal. Der Rollladen des umfunktionierten Baucontainers, in dem sich das Testzentrum befindet, blieb unten. Entsprechend groß war die Verärgerung der Wartenden. „Eine Unverschämtheit. Es gibt Menschen, die zur Arbeit müsse“, rief etwa ein älterer Herr. Andere gaben nach fast einer Stunde vergeblichen Wartens in der Schlange resigniert auf und suchten woanders eine Möglichkeit sich testen zu lassen. Eine in der Spitze der bis zu 40 Wartenden wollte es schließlich genau wissen und rief beim Betreiber des Testzentrums an. Von dort hieß es allerdings nur, dass „gleich jemand kommen wird“. Wann genau das sein sollte konnte, man aber auch auf Nachfrage der sichtbar verärgerten Frau nicht sagen. Und so lichtete sich die Warteschlange vor dem Testzentrum in Ottweiler mit der Zeit zusehends.