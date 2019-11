Tillorden im Ottweiler Schlosstheater : Diese Boy-Band tritt stets mit Mädel auf

Dirk Gläser, Eric Mees und Sven Andres (von links) sind die „Revo Boys“ aus Saarwellingen. An diesem Samstag wird das Trio mit dem Tillorden der Bürgergarde Ottweiler ausgezeichnet. Foto: Bürgergarde

Saarwelingen/Ottweiler Den begehrten Tillorden der Bürgergarde Ottweiler erhalten an diesem Samstag die „Revo-Boys“ aus Saarwellingen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hat da etwa einer Angst vor Sanktionen des neuen Genderbeauftragten der Bundesregierung, Olaf Scholz? Als der Vorstand der Ottweiler Bürgergarde über mögliche Kandidaten für den Tillorden anno 2019 diskutierte, meinte jedenfalls der Vorsitzende Nikolaus Weber: „Wir müssen mal wieder eine Frau als Tillträgerin an Land ziehen.“ Nanu, aber Boys sind doch eindeutig Jungs! Denn die „Revo-Boys“ aus Saarwellingen werden an diesem Samstag die 30. Preisträger bei der Tillverleihung der Ottweiler Bürgergarde sein. Das hat Nikolaus Weber bei seinem Besuch in der Neunkircher Lokalredaktion am Dienstag verraten. Mit der Till-Auszeichnung, einer Statue in Form des Till Eulenspiegel, ehrt die Bürgergarde Ottweiler jedes Jahr Personen oder Gruppen, die sich um das Brauchtum Karneval besonders verdient gemacht haben. Und die Revo-Boys, die sich selbst mit einer „Comedy-Show mal anders“ vergleichen, sind aus der saarländischen Fastnacht kaum mehr wegzudenken.

1999 haben sich Dirk Gläser und Eric Mees in der Saarlouiser Altstadt kennengelernt. Der eine Mitglied bei den Rot-Weißen-Funken, der andere bei den Gold-Blauen-Funken. Zwei Saarwellinger Karnevalsvereine mit gesundem Konkurrenzdenken. Sprich, dass Dirk und Eric ein gemeinsames Projekt auf die Bühne bringen, glich einer karnevalistischen Revolution: Die Revo-Boys waren geboren. Vor ein paar Jahren kam noch das „Küken“ Sven Andres dazu, seither haben die drei Männer „mit der außergewöhnlichen Mimik“ während der Session vier bis fünf Auftritte an einem Abend. Übers Jahr kommen Einladungen zu Hochzeiten, Geburtstagen und andere Events im Saarland und in der Pfalz dazu. Ein gefragtes Trio also, das sich „wahnsinnig über meinen Anruf im Sommer gefreut hat“, berichtet Nikolaus Weber. Eric Mees, der bei den Auftritten besonders gern „das Mädel“ gibt, nahm es dann auch mit Humor, dass die Bürgergarde eigentlich eine Frau als Preisträgerin für dieses Jahr vorgesehen hatte. „Das bin ich“, sei die schlagfertige Antwort gewesen.

Info Programm der Ordenverleihung Die Verleihung des Tillordens der Bürgergarde Ottweiler ist wie gewohnt in eine große Abendveranstaltung mit karnevalistischem Programm eingebettet. Am Samstag, 23. November, 20 Uhr, geht es im Ottweiler Schlosstheater los. Dabei sind unter anderem Christoph Lesch alias Fidelius, Büttenredner Jonas Degen mit einer traditionellen politischen Rede mit Gesang, ein Tanzpaar aus Reisbach, Gardetänzer aus Piesport, das Männerballett aus Losheim, Garden der Ottweiler Bürgergarde und natürlich die Preisträger des diesjährigen Tillordens, die Levo-Boys. Traditionell hält der letztjährige Tillträger auch die Laudatio auf den neuen Preisträger. Das war im vergangenen Jahr die Jugendorganisation des Verbandes Saarländischer Karnevalsvereine (VSK-Jugend). Der Eintritt kostet 13 Euro, Karten können telefonisch bei Heike Keip unter (0 68 24) 26 69 oder per E-Mail unter kvrotjackenbgo@gmail.com bestellt werden. www.kv-buergergarde-ottweiler.de