Mehrere Autos sind am Sonntagmorgen zwischen sechs und sieben Uhr in den Straßen Am Galgenberg und Blumenstraße in Ottweiler aufgebrochen worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei begaben sich zwei Täter gezielt zu den geparkten Fahrzeugen und entwendeten Wertgegenstände aus den Fahrzeugen, nachdem sie eine Seitenscheibe eingeschlagen hatten. Danach flüchteten die Täter auf Fahrrädern. Zeugen, die tatrelevante Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon (06821) 20 30 mit der Polizei Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, keinerlei Wertgegenstände im Auto zu lassen.

(red)