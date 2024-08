Blick in die Historie Ein Weg, der Geschichte(n) erzählt

Ob der Dreißigjährige Krieg, der Besuch des Kaisers in Ottweiler oder der tägliche Kirchgang, kein Weg, ist Rainer Raber, Jahrgang 1946, überzeugt, könnte so viele Geschichten über das Leben in Ottweiler erzählen wie diese Verbindung zwischen Steinbach und Ottweiler. Auch er, erinnert er sich gerne zurück, ist damals mit seinem Bruder im Kinderwagen zu Fuß in die Stadt gegangen. „Unter der Woche war die Busverbindung einmal täglich, am Wochenende gab es gar keinen Bus“, erzählt Raber. Da hätte auch der Bahnhof in Nachbarschaft zum heutigen Pflegeheim „Häuser im Eichenwäldchen“ nichts geändert, „bis man am Bahnhof war, war man in der gleichen Zeit auch schon über den Berg“. Der Weg, „die kürzeste und wohl auch älteste Verbindung zwischen den beiden Orten“, hat Raber inspiriert, ihm einen zweiseitigen Aufsatz zu widmen.